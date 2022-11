Leerlingen Andel in nood want provincie wil schoolbussen gaan schrappen

Honderden leerlingen van het Curio prinsentuin in Andel dreigen de dupe te worden van de nieuwe openbaar vervoerplannen van de provincie. In die plannen wordt een groot deel van de acht speciale scholierenlijnen, die naar en van de school in Andel rijden, geschrapt. Van de zogeheten ‘schoolliners’ maken dagelijks honderden leerlingen uit de regio gebruik. De gemeente Altena noemt de plannen dan ook onacceptabel. Scholenorganisatie Curio heeft ook geen goed woord over voor de nieuwe plannen. "Hoe kan het zijn dat de toegankelijkheid op het onderwijs in gevaar komt.”

Rob Bartol Geschreven door

Het is de trots van het Curio prinsentuin in Andel: vanuit gemeenten uit de verre omgeving van de school in de regio Altena, rijden er speciale schoolliners. Bussen die vlak voor ol stoppen én de leerlingen daar ook weer ophalen. “Dagelijks maken daar 452 leerlingen gebruik van”, vertelt Rob Neutelings voorzitter van de overkoepelende scholenorganisatie Curio. “Ruim twee derde van onze leerlingen woont op flinke afstand van onze school in Andel.”

“Wij vinden dat de schoolbussen moeten blijven rijden.”

“Vanwege de kwaliteit van het onderwijs en de kleinschaligheid van de school hebben veel ouders héél bewust voor de school in Andel gekozen. Wij vinden dat de schoolbussen moeten blijven rijden”, benadrukt Neutelings. “Het kan toch niet zo zijn dat leerlingen hun school van keuze in de toekomst niet meer kunnen bereiken, omdat er geen openbaar vervoer meer is.” De school in Andel met ruim zeshonderd leerlingen, uit de hele regio rond Altena, biedt opleidingen aan in de richtingen Groen en Techniek en Voeding en Gezondheid.

Curio Prinsentuin in Andel (Foto: Curio)

“Direct en indirect rijden er dagelijks acht buslijnen op onze school. Je kan dan toch niet besluiten om daar in 2025, vanwege een nieuwe concessie, maar mee te stoppen. We hebben tot 7 december de tijd om onze visie te geven op deze plannen”, aldus Neutelings. Behalve een eigen en krachtig protest van Curio aan het adres van de provincie, trekt de school ook op met de gemeente Altena. Beide partijen vinden het 'kletskoek' dat de provincie beweert dat leerlingen de school ook kunnen bereiken met het reguliere openbaar vervoer.

“Gevolgen zijn voor ons onaanvaardbaar.”

“Wij gaan hier dan ook op korte termijn over in gesprek met de provincie om expliciet aandacht te vragen voor de gevolgen van onze jeugd én om aan te geven dat deze gevolgen voor ons onaanvaardbaar zijn”, aldus wethouder Tanis van de gemeente Altena, waar het dorp Andel toebehoort.

Provincie wil stoppen met zogeheten 'schoolliners' naar school in Andel

“Als leerlingen met hun ouders voor een school willen kiezen omdat het onderwijs past en aansluit bij de ontwikkeling van een kind, kan en mag het niet zo zijn dat de leerling deze studie niet kan volgen omdat het schoolgebouw, in heel praktische en letterlijk zin, moeilijk bereikbaar is”, aldus de wethouder.

“Hoe kan het zijn dat de toegankelijkheid op het onderwijs in gevaar komt.”