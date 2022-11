Jumbo moet omstreden WK-reclame snel van tv halen, vindt merkdeskundige

Supermarktketen Jumbo maakt een enorme uitglijder met hun WK-commercial. Dat vindt de Bredase retailexpert Paul Moers. In de reclame waarin een oranje trui voor het WK in Qatar wordt aangeprezen, zijn ook hossende bouwvakkers te zien. Volgens Moers heeft het reclamebureau 'volledig gefaald' en moet de commercial snel van de buis.

De commercial is zowel online als op tv te zien en krijgt veel kritiek. In de reclame van Jumbo komen meerdere bouwvakkers voorbij, onder meer hossend op een bouwplaats. Qatar krijgt al jaren kritiek vanwege diens omgang met gastarbeiders. Volgens onderzoek van de Britse krant The Guardian zijn er de afgelopen jaren meer dan 6000 arbeiders overleden. Ook bij de bouw van WK-stadions zouden slachtoffers gevallen zijn.

Moers noemt het een 'belediging richting Jumbo dat het reclamebureau dit heeft durven presenteren', al vindt hij dat ook Jumbo zelf blaam treft. "Ook zij hebben dit gezien, en ook zij hebben niet aan de bel getrokken."

Volgens de expert is het nu zaak dat de commercial zo snel mogelijk van de buis verdwijnt. "Of wordt aangepast en ingekort, zonder de bouwvakkers. Dit kan nu echt even niet. Daar in Qatar valt er voor de bouwvakkers weinig te dansen."

Op YouTube zijn de reacties onder de commercial van Jumbo uitgeschakeld, maar onder andere commercials van het bedrijf is het achterlaten van een reactie op YouTube wel mogelijk. Op de Facebook-pagina van Jumbo kunnen mensen wel reageren. Daar regent het kritiek.