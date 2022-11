Fietser (23) overleden na ongeluk: taxichauffeur opgepakt

Voor de aanrijding in Breda waarbij zaterdagnacht een fietser (23) om het leven kwam, is dinsdag een 48-jarige taxichauffeur uit Etten-Leur aangehouden. Dat laat de politie woensdag weten.

Het slachtoffer uit Breda reed die bewuste nacht rond kwart over vier op de Lunetstraat in zijn woonplaats toen hij werd aangereden door een taxibusje. De man overleed later in het ziekenhuis.

Traumaheli

Vanwege de ernst van de situatie kwamen meerdere hulpdiensten naar de Lunetstraat. Een traumaheli landde bij de KMA.

Na het ongeluk deed de politie uitgebreid onderzoek. De nu aangehouden verdachte werd daarbij al kort gehoord. Ook werd zijn telefoon in beslag genomen. De politie heeft onderzoek gedaan en vanwege informatie die daarin naar voren is gekomen, is de chauffeur dinsdag alsnog aangehouden. Dat gebeurde in overleg met de officier van justitie. Zijn rijbewijs is ingevorderd en hij zit vast.

