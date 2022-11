Autistische Yannick zingt de sterren van de hemel in zijn oefenschuurtje

Iedere week is Yannick Game (28) uit Tilburg in het schuurtje van Mieke te vinden, waar hij zangles krijgt. Ik heb geweldige stemmen voorbij horen komen maar die van Yannick steekt er met kop en schouders boven uit", zegt Mieke Tak-Jonkers emotioneel. Ze weet het heel zeker: voor de autistische Yannick ligt een grote zangcarrière in het verschiet.

Het schuurtje van Mieke in Oud Gastel is dezelfde plek waar ook Frans Bauer regelmatig te vinden is om zijn stem op peil te houden. Het was de volkszanger uit Fijnaart die Yannick’s talent ontdekte en hem aan Mieke koppelde.

"Ik ben Frans Bauer hier nog steeds dankbaar voor."

“Frans had hem gehoord en hij zocht iemand die zijn stem verder kon helpen ontwikkelen", vertelt Mieke. "Ze kwamen toen bij mij uit. Ik ben Frans Bauer hier nog steeds dankbaar voor. Yannick heeft een heel eigen en ontroerend geluid, dat zou iedereen eigenlijk moeten horen.” Yannick zong tijdens het Knoop Gala in 2018 al eens een duet met Trijntje Oosterhuis in Koninklijk Theater Carré. Twee jaar later maakte hij indruk bij Holland’s got talent en afgelopen najaar schitterde hij in de theatershow die Mieke voor hem schreef in Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle. “Mijn grote droom is nog bekender worden zodat ik meer kan optreden”, aldus Yannick die in het dagelijks leven als conciërge werkt op een basisschool. Sinds een jaar woont hij, weliswaar onder begeleiding, helemaal zelfstandig. “Het zingen heeft mij daarbij geholpen. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen.”

"Ik zie eigenlijk geen jongen met een beperking meer."