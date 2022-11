Adèle (78) woont al 60 jaar in verzorgingshuis: 'Komt bijna nooit voor'

Al zestig jaar woont Adèle Uijtdewilligen (78) in het verzorgingshuis van Amarant in Tilburg. En dus is het woensdag feest: “Dit komt niet vaak voor. Zeker mensen met een verstandelijke beperking worden niet vaak zo oud", zegt haar verzorgster.

Adèle woont met een groep oudere bewoners in een woonwijk in het westen van Tilburg. Volgens Lotte is ze een sfeermaker in de groep: “Ze is een heel vrolijke en af en toe ondeugende dame. Dan pakt ze stiekem wat lekkers uit de keuken en dat verstopt ze dan op haar kamer, om het later lekker op te kunnen peuzelen. We vinden wel eens een koekje of een stukje fruit onder haar kussen.”

Naast Adèle zit haar broer André. Tijdens zijn bezoek houdt ze de hele tijd zijn hand vast. “Zo’n lief meisje, zo’n lief kind. Ik hou heel veel van haar”, zegt hij vertederd. Hij woont met zijn echtgenote in het noorden van het land, om de drie weken komen ze op bezoek.

Adèle is zonder beperking geboren, vertelt André: “Toen ze klein was, was ze een briljant meisje. Maar ze heeft geelzucht gekregen en dat kan in sommige gevallen hersenschade veroorzaken. Artsen boden aan om te opereren, maar er was een risico dat het niet zou lukken, dat ze helemaal gek zou worden of zou sterven. Toen heeft mijn vader besloten de ingreep niet te laten uitvoeren.”