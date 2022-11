Ruud van Nistelrooij hoopt na ‘cadeautje’ in Bodø op een nog groter wonder

In één week krijgt PSV twee cadeautjes. Waar vorige week dankzij puntenverlies van Bodø/Glimt de Eindhovense club al was verzekerd van overwintering in de Europa League kwam daar woensdagavond een mooie bonus bij. Die bonus was alleen niet op sportief vlak.

Wie denkt aan Bodø, denkt misschien al snel aan de meest koude omstandigheden. Maar het valt nog wel mee. Er staat een koude wind maar vernikkelen doen de PSV’ers niet in het noorden van Noorwegen. Ruud van Nistelrooij nuanceerde dan ook de omstandigheden. “Het zijn prima omstandigheden. Het kunstgras hier is prima, we zijn gewend daarop te spelen. Het stadion ziet er geweldig uit en we hebben al een cadeautje gezien.”

"Het zou een groot wonder zijn als we eerste worden in de poule."

De trainer doelde op het noorderlicht dat woensdagavond te zien was. “Ik keek uit mijn hotelkamer en daar was het ineens.” Frederik Oppegard, de enige Noor in de selectie, wacht nog op de eerste beelden van het noorderlicht. “Ik heb alleen de foto’s gezien.” Het natuurwonder is niet het enige wonder wat Van Nistelrooij hoopt te zien. Er is nog een theoretische kans dat de Eindhovense club de poule gaat winnen. "Ik noemde het vorige week een klein wonder als we ons al zouden kwalificeren, nu zou het een groot wonder zijn als we eerste worden in de poule."

Het moet hopen dat Arsenal punten laat liggen thuis tegen FC Zürich. Door deze theoretische kans gaat PSV vol voor een goed resultaat. Het sparen van spelers die teruggekeerd zijn van een blessure lijkt niet vanzelfsprekend te zijn. "Het is goed dat ze terug zijn en zij kunnen gewoon minuten maken, ondanks dat we op kunstgras spelen", zei de trainer in aanloop naar het duel.

"We gaan kijken naar hoeveel minuten iedereen nodig heeft om zondag te zijn waar we ze willen hebben"

Toch zal er ook gekeken worden naar zondag wanneer de topper tegen Ajax op het programma staat. "We gaan kijken naar hoeveel minuten iedereen nodig heeft om zondag te zijn waar we ze willen hebben." Wil de trainer spelers rust geven kan hij enkele jeugdspelers inbrengen. De meest opvallende naam die aanwezig is in Bodø is Emmanuel van de Blaak. De 17-jarige verdediger kan donderdag zijn debuut maken voor het eerste elftal van PSV.