Luuk de Jong denkt dat PSV klaar is voor topper tegen Ajax

Na de winst op Bodø/Glimt werd door de PSV'ers in Noorwegen al het vizier gericht op zondag. Dan staat PSV tegenover Ajax. Volgens aanvoerder Luuk de Jong gaat PSV gezien de recente resultaten met een goed gevoel naar Amsterdam. "We hebben in het verleden goede resultaten behaald tegen Ajax. Dat nemen we mee."

Ajax is nog altijd de koploper van de Eredivisie, maar overtuigend zijn de Amsterdammers nog niet. Vooral Europees kreeg het veel tikken te verwerken. Het lijkt daarom de ideale situatie voor PSV om je grootste concurrent te treffen. “Dat gevoel heb ik niet”, verteld Ruud van Nistelrooij donderdagavond na de overwinning op Bodø/Glimt. “Het is een wedstrijd op zich. Wat er de afgelopen week gebeurt is telt niet. Beide teams zullen tot op het bot gemotiveerd zijn. Dat kan een speciale wedstrijd opleveren.”

Luuk de Jong sloot zich aan bij die woorden. “Wij staan er niet beter voor dan Ajax. Er staat veel op het spel zondag. We moeten het gat niet groter laten worden.” De aanvoerder is net als veel andere sterkhouders terug van een blessure. Precies op tijd voor een belangrijke week met wedstrijden tegen Ajax en AZ. “Ik ben ook 100% fit en kan zondag 90 minuten spelen.”

Ook de trainer verwacht een fitte selectie. “Er zijn nog wel wat spelers thuisgebleven maar ik ga er vanuit dat zij er zondag weer zijn. Alleen Olivier Boscagli en Ismael Saibari zullen er nog niet zijn.” De trainer kan dus keuzes gaan maken. De vraag is bijvoorbeeld waar hij Xavi Simons neer gaat zetten en ten koste van wie dat gaat in de basisopstelling. Uiteraard houdt Van Nistelrooij zijn kaarten tegen de borst maar een hele andere tactiek moeten we niet verwachten.

