Omstreden WK-reclame Jumbo toch nog 's avonds op televisie

De omstreden WK-reclame van Jumbo is woensdagavond nog steeds op televisie te zien geweest, ondanks de aankondiging dat de supermarktketen het spotje per direct van de buis zou halen. In de reclame zijn dansende bouwvakkers te zien. Dat leverde het bedrijf veel kritiek op vanwege de slechte omstandigheden waarin arbeidsmigranten de voetbalstadions voor het kampioenschap in Qatar moesten bouwen.

