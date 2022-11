Jumbo haalt omstreden WK-reclame van de buis na storm van kritiek

Jumbo heeft per direct besloten om de WK-televisiereclame die dinsdagavond voor het eerst te zien was, stop te zetten. "We realiseren ons nu dat in deze reclame een link te maken is naar de erbarmelijke arbeidsomstandigheden in Qatar en dat is nooit onze bedoeling geweest."

"Dit betreuren we ten zeerste en we bieden hiervoor onze welgemeende excuses aan", zegt Jumbo in een korte verklaring. De commercial was zowel online als op tv te zien en krijgt veel kritiek. In deze reclame van Jumbo komen meerdere bouwvakkers voorbij, onder meer hossend op een bouwplaats. Qatar krijgt al jaren kritiek vanwege diens omgang met gastarbeiders. Volgens onderzoek van de Britse krant The Guardian zijn er de afgelopen jaren meer dan 6000 arbeiders overleden. Ook bij de bouw van WK-stadions zouden slachtoffers gevallen zijn. Retaildeskundige Paul Moers uitte eerder deze woensdag al zijn verbazing: "Dit is heel pijnlijk. Jumbo heeft echt een goede naam en dan volgt er een uitglijder zoals deze. Je moet als reclamebureau weten dat je bedrijven als Jumbo moet beschermen tegen dit soort schade." Moers noemt het een 'belediging richting Jumbo dat het reclamebureau dit heeft durven presenteren', al vindt hij dat ook Jumbo zelf blaam treft. "Ook zij hebben dit gezien, en ook zij hebben niet aan de bel getrokken."