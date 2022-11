Gestolen shirts Frenkie en Virgil weer terecht, 'verkoper' opgepakt

De gestolen gesigneerde voetbalshirts van onder meer Frenkie de Jong en Virgil van Dijk zijn weer terecht. De shirts werden de afgelopen dagen aangeboden op Marktplaats. Een zogenaamde koper deed een bod op de shirts. Op het moment van de transactie bij de Dolomietenlaan in Tilburg kwam de politie in beeld en hield de man aan. De dader is van Poolse afkomst.

De shirts waren gestolen bij een dagbestedingsproject op een camping in de plaats Zeeland. De inbraak werd afgelopen vrijdag ontdekt door Jeroen Otten, de begeleider van de dagbesteding voor mensen met een beperking en gedragsproblemen. De dader nam vier bijzondere voetbalshirts en twee op afstand bestuurbare modelboten mee. De voetbalshirts van Frenkie de Jong (Oranje), Virgil van Dijk (Liverpool), Eden Hazard (Real Madrid) en Luis Suárez (Barcelona) werden afgelopen weekend aangeboden op Marktplaats. Een persoon, die liever anoniem blijft, deed een bod op de shirts. Woensdagavond om zeven uur zou de 'koop' plaatsvinden. Agenten hielden bij een van de flats in de Dolomietenlaan de Poolse man aan. Die beweerde dat hij de shirts zelf had gekocht. De man is weer op vrije voeten, maar moet zich binnenkort wel op het bureau melden. De politie doet nog onderzoek. Of de gestolen modelboten ook in de flat zijn gevonden is niet bekend.

De shirts van Frenkie en Virgil verdwenen uit hun lijsten (foto: Jeroen Otten)