112-nieuws: zeer zware avondspits • verreiker uitgebrand

02.50

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is een 78-jarige vrouw uit Vlijmen overleden bij een incident tussen patiënten op een verpleegafdeling. Dat gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

De politie meldde het overlijden rond half drie en sprak van een overlijden onder verdachte omstandigheden aan de Henri Dunantstraat in Den Bosch. Dat is de straat waar het Jeroen Bosch Ziekenhuis is gevestigd.

LEES OOK: Vrouw komt om bij incident tussen patiënten in het Jeroen Bosch Ziekenhuis