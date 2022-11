Stijn stuit op kangoeroe in straat en wil 'm vangen: 'Dat beest is zo snel'

Stijn Boeijen uit Wouw stond woensdagavond raar te kijken toen hij met z’n zoontje wilde gaan voetballen. Hij stond midden op straat oog in oog met een kangoeroe. “Ik dacht, wat zie ik nou? Is het een hond, of een kat? Maar het bleek een kangoeroe die hier door de tuinen springt.”

Lobke Kapteijns Geschreven door