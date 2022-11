Na 4 maanden verdwijnen de deelscooters en -fietsen alweer uit Roosendaal

De groene deelscooters en -fietsen van Go Sharing zijn vertrokken uit Roosendaal. Van de ene op de andere dag waren de deelvoertuigen verdwenen. Want Go Sharing gaat in ‘winterslaap’ zoals de aanbieder het noemt. Maar of deelscooters en -fietsen na de winter terugkeren in het straatbeeld, is nog de vraag.

Het vertrek van Go Sharing kent meerdere redenen. “Het viel ons de afgelopen maanden op dat er in Roosendaal minder gebruik wordt gemaakt van de deelvoertuigen dan in andere steden. Een eigen auto blijft populairder dan deelvervoer”, legt een woordvoerder van de organisatie uit. “Daarbij zijn veel scooters en fietsen kapot gemaakt, of zelfs in brand gestoken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.”

Toch een vrij opvallend besluit, omdat halverwege oktober Go Sharing meldde dat er volop gebruik werd gemaakt van de scooters en fietsen. Roosendalers zouden in de eerste 14 weken twee keer de wereld rond zijn gereden. Maar dat bleek kennelijk niet genoeg. Dus is de beslissing gemaakt om alle voertuigen uit de stad te halen.