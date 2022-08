'Echt een verrassing', nieuwe deelscooters in brand gestoken in Roosendaal

De groene deelscooters van Go Sharing zijn amper een maand te huur in Roosendaal, maar nu al zijn er al drie scooters geheel uitgebrand teruggevonden. Waarschijnlijk zijn de scooters aangestoken. Het bedrijf snapt er weinig van. "Dit hadden we absoluut niet verwacht, niet in Roosendaal."

De groene Go-scooters zijn net als die van concurrerende scooterdiensten overal in de provincie terug te vinden, met name in de grotere steden. Ook in Roosendaal verhuurt het bedrijf sindskort scooters en elektrische fietsen. Op 5 juli werden er 150 elektrische deelscooters en 100 'e-bikes' geplaatst in de stad.

Sindsdien kampt het bedrijf achter de dienst, Go Sharing, met meerdere vernielingen aan de scooters. De afgelopen maand zijn er al zeker drie scooters uitgebrand teruggevonden, zo bevestigt Go Sharing aan Omroep Brabant. Op 20 juli was het bijvoorbeeld raak van de Elisadonk. Maar ook elders in de stad zijn zwartgeblakerde scooters teruggevonden.

Go Sharing, het bedrijf achter de dienst, is bekend met de incidenten en zegt enorm te balen. Bovendien zijn de brandstichtingen juist in Roosendaal erg onverwacht, claimt het bedrijf.

"We zitten in meer dan zestig gemeenten in Nederland en hebben dit soort incidenten wel vaker meegemaakt. Het is dus niet per se uitzonderlijk, maar in Roosendaal komt dit wel echt als een verrassing", aldus een woordvoerder, die verwijst naar de marktonderzoeken die het bedrijf in Roosendaal gedaan heeft.

"Door die onderzoeken weten we wat we ongeveer kunnen verwachten in Roosendaal en welke doelgroepen onze dienst gebruiken. We zitten ook in het buitenland, in Brussel en Istanbul bijvoorbeeld. Daar zijn de dynamieken van de stad heel anders. Daar hadden we deze getallen eerder verwacht. Niet zozeer in Roosendaal."

Volgens Go Sharing wordt er 'geschakeld om meer inzicht te krijgen in het probleem', onder meer met de politie, gemeente en jongerenwerkers in Roosendaal. Het bedrijf denkt er vooralsnog niet aan om zich terug te trekken uit de stad.

Er is vaker gedoe in Brabant met deelscooters. Zo werden er eind 2020 in een dag tijd twee verschillende scooters in brand gestoken in Breda. Ook zorgen de scooters her en der voor overlast omdat ze niet altijd juist geparkeerd worden. De gemeente Tilburg greep daarom deze zomer in en halveerde het aantal deelscooters in de stad.

