Deelscooters aan banden na 1000 overlastmeldingen in een jaar in Tilburg

Het aantal deelscooters wordt in Tilburg bijna gehalveerd. Nu rijden er nog zo'n 400 in de stad, vanaf 1 september zijn het er nog 250 verdeeld over twee aanbieders. Dat betekent dat GO Sharing, nu nog de enige aanbieder, zo'n 275 elektrische scooters moet weghalen. Afgelopen jaar waren er ruim duizend overlastmeldingen over elektrische deelscooters en daarom grijpt de gemeente in.

De elektrische deelscooters van onder meer GO Sharing, Felyx, Check en Tier zijn sinds 2020 een vertrouwd begrip geworden in de Brabantse steden. Het principe is simpel: Met een app op je telefoon meld je jezelf aan bij de dienst en met diezelfde app haal je de dichtstbijzijnde scooter van het slot waarna je ermee van A naar B kan rijden. Je betaalt vervolgens voor de gereden afstand.

1000 klachten

De elektrische deelscooters worden goed gebruikt, want vorig jaar waren er in Tilburg een half miljoen ritjes. Er kwamen tegelijkertijd ook ruim duizend overlastklachten over de tweewielers van de enige aanbieder GO Sharing binnen bij de gemeente.

De populariteit van de dienst zorgt ervoor dat de scooters overal worden achtergelaten. Op opritten, de stoep, maar ook vandalisme komt vaak voor. Elektrische deelscooters die in brand gestoken worden, in de sloot belanden of zelfs in boodschappenkarretjes worden gezet, zijn geen uitzondering. Er is zelfs een heel Instagramaccount aan gewijd.

Drie aanbieders

De gemeente Tilburg grijpt nu in en komt met streng beleid . Vanaf 1 september is er plek is voor drie aanbieders, maar minder scooters. GO Sharing mag nog maar 125 elektrische deelscooters en 125 elektrische deelfietsen aanbieden. Nu rijden er nog tussen de 350 en 400 scooters van GO Sharing in en rond Tilburg.

Nieuwkomers in Tilburg zijn Felyx met 125 donkergroene elektrische deelscooters en Ride Dott dat 125 fietsen in Tilburg beschikbaar stelt. Alle drie de bedrijven mogen groeien met 50 tweewielers per half jaar, maar alleen als de overlast niet toeneemt. De eisen in de vergunning liegen er niet om:

Foutgeparkeerde of kapotte scooters moeten binnen 24 uur worden gerepareerd of opgehaald.

Alle scooters en fietsen moeten schadevrij en veilig zijn.

De bedrijven zijn verantwoordelijk voor het goed parkeren.

Via software moet het onmogelijk zijn om fout te parkeren.

Overlast melden

Nieuwkomer Felyx zegt aan alle voorwaarden te kunnen voldoen. "In verschillende steden lossen we problemen met foutgeparkeerde scooters ruim binnen de 24 uur op."

De gemeente Tilburg handhaaft actief op foutparkeren in de binnenstad. "De rest van de stad doen we op basis van meldingen." De boete bedraagt 70 of 100 euro voor een foutgeparkeerde scooter, afhankelijk van de plek en het gevaar. Felyx zegt die boetes door te sturen naar de gebruiker.

Nog geen beleid

Elektrische deelscooters zijn vrij nieuw. Daardoor ontbrak het tot voor kort in Tilburg en in veel andere steden aan duidelijke regels. Zo zijn Breda en Den Bosch nog nieuw beleid aan het maken. Eindhoven heeft al enige tijd strenge regels voor de vergunningen.

"We willen deze service gewoon blijven aanbieden, want Tilburg verdient schone deelmobiliteit", legt een woordvoerder van de gemeente uit. Hij benadrukt dat deelscooters en fietsen helpen bij de verduurzaming van de stad. "Tegelijkertijd moet de overlast teruggedrongen worden en dat vraagt om regels."

