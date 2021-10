Wie treedt op tegen foutgeparkeerde deelscooters? De gemeente niet (altijd)

Een scooter in de Berkenstraat in Eindhoven. vergroot

Deelscooters duiken op steeds meer plekken in onze provincie op en zorgen vaak voor overlast. Omroep Brabant kreeg tientallen reacties binnen van scooters die, soms dagenlang, de weg blokkeren in woonwijken of in het buitengebied. Maar wie moet er wat aan doen?

"De gemeente zegt te makkelijk: het is de verantwoordelijkheid van het verhuurbedrijf", zo klinkt het uit de politiek. Ondertussen geeft een verhuurbedrijf korting op foutgeparkeerde scooters. Met 1900 stuks is het aantal deelscooters in Brabant in een jaar tijd verdriedubbeld. Naast de grote steden zoals Eindhoven en Tilburg kiezen kleinere gemeenten steeds vaker voor deelvervoer, zoals Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Omroep Brabant brengt de situatie in beeld en roept op ervaringen met deelscooter in te sturen. 213 boetes

Als het gaat om de verantwoordelijkheid voor foutparkeerders wijzen veel gemeenten naar het verhuurbedrijf. "De verantwoordelijkheid voor en controle van het parkeren van die scooters ligt bij Go Sharing zelf", liet de gemeente Waalwijk aan Omroep Brabant weten. Ook Oosterhout geeft aan zelf geen boetes uit de delen, maar klachten door te geven aan Go Sharing. Wat zijn jouw ervaringen met deelscooters? Laat het ons weten:

Wachten op privacy instellingen...

Niet overal gaat het zo. Zo deelde Tilburg dit jaar al 213 boetes uit vanwege foutgeparkeerde deelscooters. De gemeente heeft er relatief weinig gezien het aantal inwoners, namelijk 250. Ter vergelijk: in Eindhoven en Breda rijden er allebei 400. Tilburg gaat daarnaast kritischer kijken naar de deelscooters die ze toelaten. Verhuurbedrijf Check wil graag actief worden in de stad maar wacht die nieuwe regels eerst af. Vaste parkeerplekken

Breda deelt ook boetes uit aan foutgeparkeerde deelscooters, maar kan niet zeggen hoe vaak dat gebeurt. Volgens Rob Sips, fractievoorzitter van de PvdA mag er wel een tandje bij. "Dit is wel echt een probleem, op sommige plekken in de stad is er echt overlast, bijvoorbeeld voor mensen met kinderwagens of in een rolstoel die er niet langs kunnen." Samen met de SP en de VVD stelde hij raadsvragen over de scooteroverlast. Een verzameling deelscooters in Breda:

Deelscooters in Breda (Foto: Twitter/Frankblzs). vergroot

Sips stelt voor parkeerplekken aan te wijzen waar de scooters geparkeerd mogen worden. Nu mag dat nog in de hele stad, enkele plekken zoals het winkelcentrum uitgezonderd. "Nu mag je overal in het servicegebied parkeren. Soms staan de scooter op de raarste plekken, maar van het verhuurbedrijf mag het gewoon. Dat steekt." Korting door foutgeparkeerders

Doen de verhuurbedrijven dan helemaal niks? Go laat gebruikers een foto insturen als ze parkeren, maar de controle hiervan gebeurt steekproefsgewijs. Bij klachten volgt een waarschuwing, dan een boete en uiteindelijk uitsluiting van het platform. Concurrent Felyx startte onlangs met een soortgelijk systeem. Een andere oplossing tegen parkeeroverlast is creatiever: foutgeparkeerde scooters worden door Go Sharing met korting aangeboden in de app, zodat ze sneller opgehaald worden door een klant die op een koopje uit is. De foutparkeerders krijgen een paars kortings-icoontje in de app, zoals hier in het centrum van Eindhoven:

vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.