Vught wilde ze niet, maar kreeg ze toch: deelscooters

1900 deelscooters rijden er inmiddels rond in onze provincie. Dat zijn er drie keer zoveel als een jaar geleden. De scooters zijn verdeeld over acht gemeenten. Dat waren er korte tijd negen, want ook in Vught konden de groene scooters van Felyx gehuurd worden. Dat bleek iets te voorbarig: de gemeente wist van niks en liet ze weer verwijderen.

Waar veel gemeenten de komst van de elektrische scooters toejuichen omdat ze een milieuvriendelijk alternatief voor de auto kunnen vormen, was Vught dus kritisch. Want de scooters zorgen op veel plekken voor parkeeroverlast, zo blijkt ook uit de tientallen meldingen die binnenkwamen op het speciale meldpunt dat Omroep Brabant startte:

Bang voor overlast "Dit jaar hebben we contact gehad met Felyx over het aanbieden van de service in de gemeente Vught", zo laat de gemeente aan Omroep Brabant weten. Vught wilde echter eerst informatie inwinnen bij grote buur Den Bosch. Vragen waar ze in Vught graag een antwoord op wilden: Hoe gaat het in zijn werk? Hoe organiseer je dit op een juiste wijze? Waar kunnen de scooters geplaatst worden op een veilige manier?

Dat bedrijf neemt op haar beurt ook de ruimte, zo bleek afgelopen zomer in Vught. Daar wilde de gemeente eerst eens onderzoeken hoe het zit met de overlast alvorens de donkergroene deelscooters van Felyx toe te staan. Daar had Felyx echter geen geduld voor.

Wie is de baas over de openbare ruimte? Die vraag komt vaak bovendrijven als het gaat om deelscooters. Gemeenten handhaven op van alles, maar bij overlast door foutgeparkeerde deelscooters worden klachten vaak één op één doorgespeeld naar het verhuurbedrijf.

Tot de verrassing van de gemeente, doken de scooters dit jaar toch ineens op in het straatbeeld van Vught. Vught was bij het zogeheten servicegebied getrokken, het gebied waarbinnen de scooters geparkeerd en weer gehuurd mogen worden. De gemeente: "We hadden geen afspraken gemaakt met Felyx over het opnemen van Vught in hun servicegebied. Desondanks heeft Felyx Vught wel opgenomen in hun servicegebied en konden gebruikers de scooters in Vught achterlaten en/of oppakken."

'Misverstand'

Dit zorgde voor overlast, er zouden meerdere klachten binnengekomen zijn: "De scooters van Felyx blokkeerden de trottoirs." Na contact met Felyx zijn de scooters weer verwijderd, Vught behoort niet langer meer tot het servicegebied. De gemeente is nog steeds in gesprek met het bedrijf over het in de toekomst plaatsen van de scooters.

Felyx laat weten altijd nauw contact met gemeenten te hebben: "Wij zijn altijd in gesprek met gemeentes om te kijken naar uitbreidingsmogelijkheden." De situatie in Vught is te wijten aan "interne miscommunicatie aan onze zijde" aldus het bedrijf. De toekomst zal leren of de groene scootertjes ooit weer op zullen duiken in Vught.

