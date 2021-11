Wonen op een 'grensgebied' voor deelscooters: 'Parkeerplaats voor de deur'

Met de enorme toename van het aantal deelscooters in onze provincie, groeit ook de overlast. Op sommige plekken worden extra veel scooters achtergelaten, vooral op de grenzen van het gebied waar de specifieke scooter achtergelaten mag worden . En dat merken de mensen die daar wonen: "Van de ene op de andere dag ontstond er een massale parkeerplaats voor onze deur."

Alle drie de scooterverhuur-bedrijven die in Brabant actief zijn, werken met zoegeheten servicegebieden. Dat zijn gebieden waar je een scooter mag parkeren, en iemand hem anders hem weer kan huren. Buiten die gebieden mag je wel rijden, maar niet parkeren.

Grens bereikt = afstappen

In veel gemeenten is het stadscentrum taboe voor de scooters, er is dan een grens van het servicegebied net buiten het centrum. Aan de stadsgrenzen stopt het servicegebied ook, en dat zorgt voor problemen voor mensen die daar wonen, zo blijkt uit de vele reacties die Omroep Brabant krijgt op het meldpunt voor deelscooter-overlast.