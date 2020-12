Opnieuw een Go Sharing-scooter in brand gestoken in Breda

Van de scooter was niets meer over (foto: Perry Roovers/SQ Vision) vergroot

Voor de tweede nacht op rij is er een Go Sharing-scooter in vlammen opgegaan in Breda. Dit keer was het raak in de Duurstedestraat, achter winkelcentrum De Burcht.

Van de scooter is niets meer over. De brandweer was snel op de plek van de brand, maar toen was de scooter al verloren. De politie heeft de zaak in onderzoek.

In de nacht van vrijdag op zaterdag is er ook al een Go Sharing-scooter in brand gestoken in Breda. Dat gebeurde toen op de Willem van Oranjelaan. Ook die scooter is helemaal in de as gelegd.

Tien scooters in brand

De groene deelscooters zijn een makkelijk doelwit voor vandalisme. Eind oktober werden er in Rosmalen in korte tijd tien van dit soort scooters verwoest doordat ze in brand werden gestoken.

