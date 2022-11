Vrouw van 81 opgepakt voor dood patiënte (78) in ziekenhuis Den Bosch

De 78-jarige vrouw die afgelopen nacht overleed in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch kwam om het leven na een 'handgemeen' met een vrouw van 81. Dat meldt de politie. Het slachtoffer lag in haar bed toen de andere patiënte haar kamer inkwam. Het slachtoffer viel na een ruzie op de grond en overleed.

Ron Vorstermans Geschreven door

De oudste van de twee vrouwen, die uit de gemeente Heusden komt, is aangehouden. Volgens de politie is het nog niet mogelijk geweest om met haar te spreken. Ook staat ze vanwege haar gezondheidssituatie onder medisch toezicht. De politie zegt voorlopig geen verdere mededelingen te doen vanwege de privacy van de betrokkenen. Overlijden

De politie meldde de dood van de vrouw rond half drie en sprak van een overlijden onder verdachte omstandigheden aan de Henri Dunantstraat in Den Bosch. Dat is de straat waar het Jeroen Bosch Ziekenhuis is gevestigd. Het ziekenhuis heeft het overlijden van de vrouw zelf bij de politie gemeld.



Het Jeroen Bosch Ziekenhuis zei eerder ook al in een verklaring dat er een tragisch incident heeft plaatsgevonden tussen patiënten op een afdeling van het ziekenhuis waarbij een 78-jarige patiënt uit Vught is overleden.

Wachten op privacy instellingen...

De politie onderzoekt wat er is gebeurd in het JBZ (foto: Bart Meesters / SQ Vision).