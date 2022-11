Politie onderzoekt dood patiënte (78) in Jeroen Bosch Ziekenhuis

De politie onderzoekt de dood van een patiënte in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Daar is een 78-jarige vrouw uit Vlijmen overleden na een incident met een andere patiënt op een verpleegafdeling. Dat gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Lobke Kapteijns Geschreven door

De politie meldde het overlijden rond half drie en sprak van een overlijden onder verdachte omstandigheden aan de Henri Dunantstraat in Den Bosch. Dat is de straat waar het Jeroen Bosch Ziekenhuis is gevestigd. De vrouw was opgenomen in het ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft het overlijden van de vrouw zelf bij de politie gemeld. Nog geen aanhoudingen

Er is tot dusver niemand aangehouden, maar een woordvoerder van de politie sluit niet uit dat het alsnog gaat gebeuren. Hoeveel mensen er betrokken waren bij het incident wordt ook onderzocht. De politie kan verder weinig kwijt over wat er is gebeurd in het ziekenhuis. Reactie Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis meldt in een verklaring dat er een tragisch incident heeft plaatsgevonden tussen patiënten op een afdeling van het ziekenhuis waarbij een 78-jarige patiënt uit Vlijmen is overleden. "Het onderzoek van de politie zal enige tijd in beslag nemen. Onze gedachten gaan uit naar de familie van de overleden patiënt."

Wachten op privacy instellingen...

De politie onderzoekt wat er is gebeurd in het JBZ (foto: Bart Meesters / SQ Vision).