Wie is het meisje op deze 55 jaar oude foto van het Evoluon?

Het gaat om dit meisje (foto: Evoluon).

Een meisje staat met een verdwaalde blik in haar ogen midden in een weiland waar op dat moment een enorme ufo gebouwd wordt. De zwart-witfoto moet gemaakt zijn in 1966, het openingsjaar van het iconische Evoluon, het voormalige techniekmuseum in Eindhoven. Ruim 55 jaar later is een zoektocht naar het meisje op de historische foto gestart.

"Ze inspireert me", vertelt Koert van Mensvoort, die het Evoluon nieuw leven inblaast. "Het is zo'n bijzondere foto. Nu is het Evoluon omringd door allemaal gebouwen, de omgeving is wat rommelig. Dit was het pure begin." Vooral de blik van het meisje vindt Koert inspirerend. "Het is zo puur. Wat is dit?, zie je haar denken", vertelt Koert enthousiast. "Alsof ze denkt: hoe is die ufo in mijn achtertuin beland?" De tentoonstellingsdirecteur wil het meisje dolgraag spreken. "Ik wil weten wat haar herinneringen zijn aan het Evoluon."

"Ik ontvang haar met bloemen."

Na een maand zoeken, blijven de tips vaag. "Het schijnt een dochter van een zekere Mary te zijn", zegt Koert, alsof hij zo een uitzending van Opsporing Verzocht zou kunnen presenteren. "Ze moet gevonden kunnen worden", zegt hij vastberaden. "Ik ontvang haar met bloemen. En ze krijgt levenslang toegang bij het Evoluon, tenminste zolang ik erover ga", weet Koert, die er veel voor over heeft om haar te kunnen ontmoeten. De directeur hoopt van harte dat ze nog in leven is. "Bij elke presentatie die ik geef, vraag ik om hulp." Het Evoluon werd in 1966 gebouwd en was een cadeautje van Philips aan de stad. Het was ruim twintig jaar lang een educatief techniekmuseum met veel bezoekers in de beginperiode. Die aantallen liepen echter terug en vanaf 1989 had het Evoluon geen publieke functie meer. Vanaf 1996 werd het Evoluon een congres- en evenementencentrum. Na ruim dertig jaar is er nu weer een tentoonstelling te zien. RetroFuture gaat over toekomstdenkers van vroeger en nu. De tentoonstelling duurt nog tot en met eind maart. Omroep Brabant maakte eerder een reportage over de nieuwe tentoonstelling: