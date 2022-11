Mysterie en emotie door gestolen fontein: 'Dit steel je niet zomaar'

Een bijzondere diefstal aan de Hakvoortseweg in Hilvarenbeek: dieven haalden daar deze week een zware fontein met dolfijnen uit een achtertuin weg. Waarom, hoe en wie? Er zijn eigenlijk nog enkel vraagtekens. En om het nog erger te maken: de fontein had ook nog eens een emotionele waarde voor de familie.

Het beeld is enkele duizenden euro's waard maar het is veel meer dan dat. “Het is ook een beeld dat mijn schoonvader kocht voor mijn schoonmoeder, die later is overleden aan kanker", vervolgt hij. "Ze wilde het beeld toen zo graag hebben. Mijn schoonvader kocht het voor haar. Iedere keer als we naar dat beeld keken, dachten we aan haar. Daarom stond het zo pal in de achtertuin. En nu is het weg.”