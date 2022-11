Het is 11-11, zo viert Brabant de aftrap van het nieuwe carnavalsseizoen

Het is de Elfde van de Elfde en dat kan na twee jaar eindelijk weer normaal worden gevierd. Bij Omroep Brabant kun je de hele dag meegenieten. Kijk hier de uitzending terug van de start van carnaval. Wij waren vrijdagmorgen in Den Bosch en Overloon.

't Brabants Buske is erbij

Ook 't Brabants Buske is er tijdens de start van het carnavalsseizoen bij. Het team gaat de hele dag op pad en is voor deze gelegenheid uitgebreid. Christel de Laat had zichzelf vastgelijmd aan 't Brabants Buske, zodat ook zij er zeker bij mocht zijn dit jaar. En ook Jordy Graat gaat mee. Wij jij het team op pad sturen? Dat kan via Facebook.

Vrijag om 20.00 uur is er een live-uitzending vanuit Oosterhout. Jordy Graat gaat daar in gesprek met een aantal gasten en de nieuwe prins van Kaaiendonk. Tijdens de uitzending is er nog een winactie waarmee een aantal geluksvogels twee kaarten voor 3 Uurkes Vurraf kunt winnen. Die winactie loopt tot twee weken na de uitzending.

