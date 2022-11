De Elfde van de Elfde: dit zijn vier aardige opstapplaatsen voor carnaval

Trek je boerenkiel of felgekleurde tuinbroek maar uit de kast, want het carnavalsseizoen gaat deze vrijdag officieel van start. Het is de Elfde van de Elfde en dat kan na twee jaar eindelijk weer normaal worden gevierd. Dit zijn de meest bijzondere plekken om te feesten in Brabant.

Den Bosch (Oeteldonk)

In Den Bosch hebben ze lang naar deze dag uitgekeken. Waar 11-11 vorig jaar werd gevierd met allerlei beperkingen, kan er nu weer uitbundig gehost worden. Toen kwamen er 25.000 mensen op het feest af, maar nu zal het een stuk drukker worden.

De Parade stroomt vrijdagochtend vol met rood-wit-gele carnavalsvierders. Met het luiden van de klokken van de Sint-Jan en het zingen van het volkslied gaat daar exact om 11.11 uur het carnavalsseizoen van start. De rest van de dag kunnen feestbeesten hun hart ophalen met straatcarnaval in de Uilenberg. Op de Parade gaat het feest door met optredens van verschillende carnavalsclubs.

Breda (Kielegat)

In Breda vindt de viering traditiegetrouw plaats op de Grote Markt. Onder de bomen wordt het carnavalsseizoen om 16.11 uur afgetrapt. Verschillende artiesten treden op, onder wie Jan Biggel en Wilbert Pigmans. Om 17.11 uur wordt de nieuwe prins van het Kielegat bekendgemaakt. Daarna wordt het feest voortgezet met een kroegentocht langs 28 verschillende cafés.

Tilburg (Kruikestad)

De Kruikenzeikers vieren de Elfde van de Elfde dit jaar op de Heuvel. Vanaf 15.30 kleurt het plein groen-oranje en om 16:11 uur wordt officieel afgetrapt met een muzikale bingo. De nieuwe prins van Kruikenstad wordt om 19.00 uur bekendgemaakt. Daarna wordt het nieuwe verbroederingslied ‘Kruiken voor Kruiken’ ten gehore gebracht, gevolgd door optredens van Johnny Purple, Gullie, Bennie Bekend en Alaafterparty. Om 23:11 uur is het feest op de Heuvel afgelopen en gaat het feestgedruis door in de kroegen op de Heuvel tot in de late uurtjes.

Overloon (De Huibuuke)

Nadat corona twee jaar achter elkaar roet in het eten gooide gaat het grootse Pleinfeest in Overloon dit jaar wel door. Meer dan 3000 bezoekers trappen het feest af met optredens van onder meer Lamme Frans en Schorre Chef & MC Vals. Ook de nieuwe prins wordt in de loop van de middag gepresenteerd. Jammer, maar helaas: alle gratis tickets zijn vergeven en er kan niemand meer bij.

Volg de start van carnaval in Brabant live

Vrijdag vanaf 11.00 uur is de start van het carnavalsseizoen in Den Bosch en Overloon live te zien via onze website, app, Facebook en op tv. 't Brabants Buske is de hele dag op pad in de provincie en in de avond is er ook een live uitzending, vanuit Oosterhout. Die uitzending begint om 20.00 uur en wordt om 23.00 uur herhaald.