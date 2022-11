Boy is de jongste burgemeester van Nederland, maar niet de jongste ooit

Boy Scholtze (31) is vanaf half december de jongste burgemeester van Nederland. Hij wordt dan burgemeester van Drimmelen en is de eerste burgemeester die in de jaren negentig is geboren. Op 30 mei 1991 om precies te zijn.

De jongste burgemeester krijgt de Rode Lantaarn, de trofee voor de jongste burgemeester van Nederland. Dat is nu nog Magda Jansen van de gemeente Woudenberg, zij is 34 lentes jong. En zij zal de lantaarn na medio december, als Scholte wordt geïnstalleerd als burgemeester, naar de gemeente Drimmelen brengen.

Scholtze is met zijn 31 jaar niet de allerjongste burgemeester in de geschiedenis van Brabant. Ryan Palmen werd in 2010 burgemeester van Hilvarenbeek op zijn 31ste, hij was toen net een paar maanden jonger dan Scholtze bij zijn installatie is.

Maar de absolute koploper is Ton Rombouts, die het meest bekend werd als burgemeester van Den Bosch. Die begon in 1979 op 28-jarige leeftijd als burgemeester in Wouw.

In lang vervlogen tijden was Dingeman Smits burgemeester van ’s Gravenmoer. Hij was pas 25 en daarmee de allerjongste burgemeester ooit, maar dat was rond 1910 wel vaker het geval in Nederland.

Jongste burgemeester van Brabant naar leeftijd bij installatie: