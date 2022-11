Willem II koopt het eigen stadion: 'Een historisch moment'

Willem II is eigenaar geworden van het Koning Willem II-stadion. De voetbalclub uit de Keuken Kampioen Divisie heeft het stadion overgenomen van de gemeente Tilburg.

Algemeen directeur Martin van Geel noemt de aankoop 'een zeer belangrijk en historisch moment' voor Willem II. "Nu de aankoop is afgerond, kan de club de vele kansen en voordelen daarvan benutten. Gedurende een lange periode hebben vele partijen en personen zich met hart en ziel hiervoor ingezet. Het is gebleken dat er binnen onze club veel kennis, kunde en ervaring is. Mede door die krachten te bundelen, hebben we de aankoop voor elkaar gekregen", aldus Van Geel.

Sinds 2017 zijn de gemeente Tilburg en Willem II in gesprek over een mogelijk overdracht van het stadion. Zowel Willem II als de gemeente zag een overdracht wel zitten. Dat is nu dus gebeurd.

De definitieve koopovereenkomst vermeldt onder meer de aankoop tegen de boekwaarde van 4,9 miljoen euro kosten koper en de verplichting voor de club om voor 3,5 miljoen euro veiligheidsinvesteringen uit te voeren, waarvan 1,5 miljoen euro voor rekening komt van de gemeente. De Duitse OLB Bank verstrekt de benodigde financiering van 5,8 miljoen euro.

Met de overname komt een einde aan langdurige gesprekken, die al in 2017 werden gestart. Nadat aanvankelijk geen akkoord werd bereikt, gingen de partijen twee jaar later opnieuw rond de tafel. Eind vorig jaar kwamen de partijen tot een koopovereenkomst, waarna de gemeenteraad afgelopen maand definitief goedkeuring gaf.

Het Koning Willem II Stadion heeft een capaciteit van ruim 14.500 toeschouwers. De gemeente Tilburg is sinds 2004 eigenaar van het stadion.

