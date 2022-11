Weer schilderij Van Gogh besmeurd door actievoerders

Klimaatactivisten hebben vrijdag soep gegooid tegen een Van Gogh-schilderij in Rome. Het schilderij hangt in het museum Palazzo Bonaparte en zou de De zaaier heten.

Het schilderij is volgens het Italiaanse persbureau ANSA niet door de groentesoep beschadigd omdat het achter glas zit. De groep Ultima Generazione (Laatste Generatie) zou achter de actie zitten. Volgens ANSA lijmden activisten van deze groep zich eerder aan een kunstwerk van Sandro Botticelli.

Een ander schilderij van Vincent van Gogh was onlangs in Londen het doelwit van een klimaatactie van Just Stop Oil. Tegen het schilderij met zonnebloemen werd toen tomatensoep gegooid. In Nederland was het Meisje met de parel van Johannes Vermeer onlangs het doelwit van een klimaatactie.