FrieslandCampina loost meeste fosfaat en krijgt daarvoor tonnen subsidie

De vestiging van FrieslandCampina in Veghel loost het meeste fosfaat op het riool in Nederland: zo'n 157 ton. Dat blijkt uit onderzoek van programma Pointer van KRO-NCRV. De lozing heeft negatieve gevolgen voor het beekje waar het vervuilde water instroomt. Tegelijkertijd krijgt de zuivelfabriek tonnen aan subsidie vanuit waterschap Aa en Maas.

Eerst even over die fosfaten. Dat zijn voedingsstoffen, die bijvoorbeeld nodig zijn voor planten en dieren. Maar als er te veel fosfaten in de natuur komen, kan dat ongewenste effecten hebben. Denk aan algengroei in het water en het verlies van biodiversiteit.

Fosfaatkampioen

Van de 182 bedrijven in Nederland die hun fosfaatuitstoot bijhouden, staat FrieslandCampina dus bovenaan. Met de vestiging in Veghel als 'kampioen'. Daar gaat 157 ton fosfaat het riool in, dat vervolgens terechtkomt bij de rioolzuivering in Dinther. Daar wordt het grootste deel van de fosfaten uit het water gefilterd, maar niet genoeg: het beekje waar het water uiteindelijk in belandt, lijdt onder de fosfaten.

Bedrijven die hun fosfaatuitstoot laten zuiveren, betalen daarvoor een heffing. Maar waterschap Aa en Maas, de eigenaar van de rioolzuivering in Dinther, geeft FrieslandCampina daarvoor een subsidie van 750.000 euro. Zo wil het waterschap bereiken dat het bedrijf gebruik blijft maken van de zuiveringsinstallatie. Het water zou namelijk juist een positieve werking hebben op die installatie.

Anti-afhaaksubsidie

Met de tegemoetkoming wil het waterschap voorkomen dat FrieslandCampina het water zélf gaat zuiveren. "Dat kunnen zij namelijk goedkoper", legt directeur Peter Verlaan van 'Aa en Maas' uit. "Ze zouden dus kunnen afhaken bij ons."

Niet voor niets staat de regeling bekend als de anti-afhaaksubsidie. Die Europese constructie werd trouwens speciaal voor Nederland in het leven geroepen. Volgend jaar loopt de regeling officieel af, maar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is druk bezig in Brussel een verlenging aan te vragen.

'Onwenselijk en onnodig'

Volgens ecologieprofessor Annemarie van Wezel is dat een slecht signaal. "Dit is onwenselijk. Het is natuurlijk niet zo dat afvalwater per se nodig is om een rioolwaterzuivering goed te laten werken. Er zijn heel veel zuiveringen die prima functioneren zonder." Als het aan haar ligt, wordt er juist gefocust op innovatie: "Er is al een technologie om fosfaat uit het afvalwater te winnen. Verplicht die en handhaaf erop."