14-jarige jongen in been gestoken bij overval door groep jongeren

Een 14-jarige jongen uit Roosendaal is vrijdagavond in zijn been gestoken toen hij werd belaagd en overvallen door zes of zeven jongens. Dat gebeurde toen hij rond kwart over negen samen met een vriend in het tunneltje in de buurt van basisschool De Gezellehoek in Roosendaal liep.

Sven de Laet & Karin Kamp Geschreven door