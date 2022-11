Jongen gewond na mogelijke steekpartij in Roosendaal

Een jongen is gewond geraakt in de buurt van de Van Alphenlaan in Roosendaal. De politie zou een melding hebben gekregen van een steekpartij.

De jongen is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde volgens een 112-correspondent niet mee naar het ziekenhuis. Agenten zoeken in de omgeving naar de dader. Of het om één of meerdere mensen gaat, is nog niet bekend. De politie onderzoekt ook nog wat er precies is gebeurd.