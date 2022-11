Gevangene gewond na brand in cel van PI in Vught

Ambulance en politie bij de PI in Vught (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision Mediaprodukties). De brandweer werd ook ingezet (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision Mediaprodukties). Ambulance en politie bij de hoofdingang van de PI (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige 1/3 Ambulance en politie bij de PI in Vught (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision Mediaprodukties).

Bij een brand in een cel van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught is vrijdagavond een gevangene gewond geraakt. Dit meldt wijkagent Marcel de Rouw.