Auto raakt van de weg en parkeert zichzelf op vangrails

Op de Schijndelsedijk bij Boxtel is zaterdagmorgen een auto door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt. Daarna ramde de auto een bord om uiteindelijk vele tientallen meters verderop op de vangrail tot stilstand te komen.

De bestuurder is met onbekende verwondingen per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie wilde niet vrijgeven of het om een man of een vrouw ging.

Het ongeluk gebeurde even na acht uur. Er was geen ander verkeer bij betrokken. Een bergingsbedrijf gaat het wrak afvoeren. De wegbeheerders zullen de vangrail herstellen. Tijdens de inzet van de hulpdiensten heeft de politie het verkeer om de plek geleid waar het ongeval gebeurde.