Wildstroper opgepakt na doodschieten van ree

In het buitengebied tussen Nistelrode en Uden is donderdagnacht een wildstroper betrapt. Hij had kort daarvoor een ree doodgeschoten. De 54-jarige man is aangehouden.

Een getuige zag rond middernacht op een zandpad een geparkeerde bestelbus. In het weiland daar in de buurt liepen mensen rond met grote zaklampen, op zoek naar wild. De politie werd vervolgens ingeseind. Agenten hoorden kort na aankomst enkele schoten. Ze vonden een doodgeschoten ree. In de omgeving werd de 54-jarige man opgepakt. De anderen die in het weiland liepen, kon de politie niet meer vinden. In de bestelbus die op het zandpad geparkeerd stond, vonden agenten een wapenkoffer en munitie. Stroperij gebeurt vaker in onze provincie. Vorige maand nog werden in Mill vier stropers opgepakt. In de auto van een van de mannen vonden agenten een zak met daarin vijftien dode hazen. Die zouden zijn verscheurd door zes hazewindhonden. Ook hier speurden de stropers met speciale lichtbakken weilanden af op zoek naar wilde dieren. In het buitengebied van Haaren werd afgelopen week slachtafval gevonden. Het ging om de resten van een aantal hazen en een ree. Dit was niet voor het eerst in deze omgeving. LEES OOK: 15 hazen verscheurd door hazewindhonden, vluchtende stropers rammen auto Slachtafval gevonden in buitengebied van Haaren