PSV-spandoek bij huis Femke Halsema: burgemeester Eindhoven keurt actie af

Burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven spreekt zijn afkeuring uit over het spandoek dat vrijdagnacht is opgehangen tegenover het huis van Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam. Op het spandoek staat de tekst: 'Van supporters pesten wordt je blij, je zoon is een crimineel, niet wij'

PSV-supporters zijn het er niet mee eens dat ze zondag niet bij de wedstrijd Ajax-PSV mogen zijn in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Aanleiding zijn de antisemitische spreekkoren die op 30 juli tijdens Ajax-PSV werden geuit. Burgemeester Dijsselbloem reageert negatief op het spandoek: “Je mag je ongenoegen uiten over een besluit, maar familieleden van bestuurders laat je met rust. Als je wil laten zien dat je je wel kunt gedragen, is dit zeker niet de manier."

Ook Maarten Brink van Politiebond ACP Zeeland-West-Brabant liet via Twitter weten dat hij het spandoek niet vindt kunnen. ”Hang dat spandoek op waar je wil, maar blijf nou gewoon weg bij woningen van gezagdragers, bewindslieden of wie dan ook”, schrijft hij.

Actie is reactie

Voorzitter van de PSV-supportersvereniging Rob Bogaarts maakt zich minder druk om de actie. De actie is een reactie op het verbod waarvan we al eerder hebben gezegd dat we het heel zwaar vinden. Het stadionverbod voor PSV raakt alle supporters en niet alleen de daders van de antisemitische spreekkoren van 30 juli.”

Volgens Bogaarts moeten we het voorval niet zwaarder maken dan het is. “Er is geen geweld gebruikt, er is niets vernield. Het is geen georganiseerde activiteit. Het is een groep ontevreden PSV-supporters en die geven hun mening. Er zijn politici in het verleden bedreigd met tractoren aan de deur. Dit is een vreedzaam doek aan de overkant van de straat."

Teksten op bus

Voetbalclub PSV wil niets zeggen over het voorval. Een woordvoerder zegt dat de supporters de gelegenheid hebben gekregen om met teksten op de bus de spelers aan te moedigen en daar laat de club het bij.