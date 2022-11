PSV-fans hangen uit protest spandoek op bij huis van Femke Halsema

Een groep supporters van PSV heeft vrijdagnacht een spandoek opgehangen bij het huis van Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam. De fans zijn het er niet mee eens dat ze zondag niet welkom zijn in de Johan Cruijff Arena waar de topper tegen Ajax wordt gespeeld.

Eind augustus maakte Halsema bekend dat PSV-supporters op 6 november zullen worden geweerd uit het stadion van Ajax. Aanleiding voor haar besluit waren onder meer antisemitische spreekkoren die op 30 juli tijdens Ajax - PSV opnieuw werden geuit door aanhangers van de club uit Eindhoven. Toen speelden de ploegen tegen elkaar om de Johan Cruijff Schaal.

Inmiddels is het spandoek door de Amsterdamse politie weggehaald. Het hing aan de gracht bij het huis van de burgemeester, deels in het water. Er waren geen fans meer in de buurt dus er is ook niemand aangehouden, aldus de politie.

Op het spandoek staat (inclusief taalfout): 'Van supporters pesten wordt je blij, je zoon is een crimineel, niet wij'. De fans doelen met hun protest ook op een incident rondom de zoon van Halsema. De jongen van toen 15 jaar oud werd in juli 2019 gearresteerd, omdat hij een nepwapen in bezit had en op een woonboot had ingebroken.

Maarten Brink, voorzitter van de Politievakbond laat op Twitter weten dat hij zo'n spandoek niet vindt kunnen: "Hang dat spandoek op waar je wil, maar blijf nou gewoon weg bij woningen van gezagsdragers, bewindslieden of wie dan ook", schrijft hij.