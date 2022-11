Man (49) uit Fijnaart overleden bij ongeluk op de A16 bij Moerdijk

De automobilist die zondagmorgen om het leven is gekomen op de snelweg A16 bij knooppunt Klaverpolder, is een 49-jarige inwoner van Fijnaart. De politie heeft dit bekendgemaakt. Het knooppunt ligt bij Moerdijk en hier komen de A16 en de A17 bij elkaar. De man reed met zijn wagen tegen een lantaarnpaal.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor vijf, op de A16 in de richting van Breda. Verkeersspecialisten onderzoeken de toedracht. Volgens de politie waren er geen andere weggebruikers bij het ongeval betrokken.

De verbindingsweg in de richting van Roosendaal was door het ongeluk en het onderzoek van de politie tot een uur of half elf afgesloten. Het verkeer werd geadviseerd om te keren bij Zevenbergschen Hoek.