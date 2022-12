Francis bakt taart voor kinderen van voedselbank: 'Zoveel blije gezichtjes'

Ieder kind verdient op z'n verjaardag een mooie taart. Ook als ouders daar geen geld voor hebben. Dus bakt Francis Bernaards speciaal voor de kinderen van de voedselbank de meest prachtige verjaardagstaarten. Francis is daarom genomineerd voor de titel Brabander van het Jaar.

Heel precies plakt Francis een geel autootje van marsepein op een grote blauwe taart. "Deze is voor Jacob. Die wordt vier jaar. Zijn ouders moeten helaas gebruik maken van de voedselbank en hebben geen geld voor een verjaardagstaart. Dus maak ik die voor hem."

Stemmen op Francis of meer lezen over de andere genomineerden kan op onze speciale stempagina .

Met dat idee meldde Francis zich tien jaar geleden bij de voedselbank. Daar werd ze enthousiast ontvangen. Inmiddels bakt ze tientallen verjaardagstaarten per jaar. "Ik merk de laatste jaren wel dat het best lastig is voor gezinnen om rond te komen", vertelt ze.

"Kinderen zijn hard. Veel kinderen komen met merkspullen op school. En sommige kinderen kunnen daar niet aan mee doen", gaat Francis verder. "Dit is daarom mijn manier om voor die kinderen wat extra’s te doen. En ze iets te geven wat juist de rijkere kinderen niet hebben."

Terwijl Francis grassprietjes en witte wolkjes op de taart plakt, benadrukt ze: "Dit is toch iets dat niet ieder kind voor zijn verjaardag krijgt. Leuk voor die kinderen dat zij ook eens iets aparts hebben." Ze wijst naar de taart. "En hij wordt prachtig toch?"