Marij is een gouden vrijwilliger in de zorg: 'Ik wil hun dag goed maken'

Er zijn flink wat handen te kort in de zorg. En dus springt Marij Beijer uit Leende bij waar ze maar kan. Ze is al een tijdje met pensioen, maar nog iedere dag komt ze helpen in zorgcentrum Leenderhof. Daarom is Marij genomineerd voor de titel Brabander van het Jaar.

Spelend op haar accordeon loopt Marij het grand café van zorgcentrum Leenderhof binnen. De bewoners beginnen meteen mee te deinen op de muziek. "Gezellig hè," roept een oudere meneer enthousiast.

"Ik wil graag een glimlach op de gezichten van de mensen toveren."

Marij komt iedere week muziek maken voor en met de bewoners van Leenderhof. Maar ze doet nog veel meer. "Ik kom ook iedere dag koffie drinken en een praatje maken met de mensen." En altijd is haar hond Kaatje bij haar. "Die heeft zelfs haar eigen vrijwilligersbadge gekregen," zegt Marij lachend. Marij is sinds begin dit jaar met pensioen. Maar nog iedere dag is ze in Leenderhof te vinden. Een gouden vrijwilliger dus. Glunderend vertelt ze: "Ik heb hier 25 jaar gewerkt, het is mijn tweede huis. Dus ik kom hier heel graag. En alles wat ze me vragen dat doe ik. Ik wil graag een glimlach op de gezichten van de mensen toveren."

"Ik vind het belangrijk dat mensen hun dieren mee kunnen nemen als ze naar een verzorgingshuis gaan."