Seks op hogere leeftijd in taboesfeer, uroloog schrijft er een boek over

Er zit een taboe op seks op hogeere leeftijd. Om die reden heeft uroloog Rob Schipper van het Jeroen Bosch Ziekenhuis 'een seksueel voorlichtingsboek voor 50-plussers geschreven'. Zondag legde hij in praatprogramma KRAAK. uit waar het taboe in zit.

"Mensen die op hoge leeftijd seksueel actief zijn, zijn aantoonbaar gezonder, fitter en worden ouder", zegt de Bossche uroloog serieus maar met een twinkeling in de ogen. "Op hogere leeftijd weten vrouwen beter wat ze fijn vinden en durven ze dat ook te zeggen", verklaart de auteur één van de redenen waardoor seks op oudere leeftijd beter is. Een andere reden is 'dat mannen minder haantjesgedrag vertonen zodra ze ouder worden en meer oog hebben voor de wensen van hun partner'.

Dat ouder worden gaat vanzelf. Die betere seks niet. "Je moet er over praten. Praten over wat je wil, waar je onzeker over bent."

Dan heeft de uroloog nog wat feitjes om aan te tonen hoe weinig we van seks en ons eigen lichaam weten. "Wist je dat mannen beter weten dan vrouwen waar de clitoris zit? 30 procent van de mannen kan hier antwoord op geven en maar 25 procent van de vrouwen."

"De beleving van het orgasme is voor vrouwen en mannen gelijk", strooit Schipper het volgende weetje over tafel. "We hebben beschrijvingen laten lezen over het bereiken van het hoogtepunt en vroegen of dit over een man of een vrouw ging. De deelnemers wisten het niet of gokten maar wat. Dit betekent dat het door mannen en vrouwen hetzelfde ervaren wordt."