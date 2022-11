Grote brand op woonwagenkamp in Eindhoven

Een van de uitgebrande woonwagens (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). De rook is goed te zien vanaf de snelweg. Foto: Imke van de Laar De brand trekt veel bekijks (foto: Roxy Debipersad). Ook veel schade aan de rechtse woonwagen (foto: Imke van de Laar). Volgende Vorige 1/5 Een van de uitgebrande woonwagens (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).

Op een woonwagenkamp aan de Brestlaan in Eindhoven is zondag een grote brand uitgebroken. Een woonwagen is volledig uitgebrand. Twee andere woonwagens zijn zwaar beschadigd geraakt. "We proberen te redden wat er te redden valt", aldus een brandweerwoordvoerder.

Een auto die geparkeerd stond bij een van de getroffen woonwagens, is ook uitgebrand. Er zijn geen mensen gewond geraakt. Wel hebben twee mensen rook ingeademd. Het ambulancepersoneel heeft die mensen nagekeken. De brand brak zondagmiddag rond twee uur uit. Van de woonwagen waar de brand uitbrak, is niks meer over. De woonwagens die links en rechts naast dat chalet staan, worden door de brandweer natgehouden. Duidelijk is dat ook die woonwagens veel schade oplopen.

Van deze woonwagen is niks meer over (foto: Imke van de Laar).

De woonwagens links en rechts van worden natgehouden (foto: Imke van de Laar).

Het vuur gaat gepaard met flinke rookontwikkeling. Zwarte rookwolken zijn in de omgeving goed te zien. Er waren diverse knallen te horen, vermoedelijk ontplofte gasflessen.

Op deze foto is te zien dat ook een auto is uitgebrand (foto: Imke van de Laar)

Foto: Martijn Wolbert

Woonwagen volledig uitgebrand (foto: Imke van de Laar).

Ook veel schade aan deze woonwagen (foto: Imke van de Laar).

