Grote brand verwoest huis op woonwagenkamp in Eindhoven

1/5 Grote brand verwoest woonwagen in Eindhoven, veel schade aan twee chalets

Op een woonwagenkamp aan de Brestlaan in Eindhoven heeft zondagmiddag een grote brand gewoed. Eén huis is volledig uitgebrand. Twee andere huizen zijn zwaar beschadigd geraakt. De brandweer meldde om kwart voor acht dat de laatste vuurresten op dat moment werden gedoofd.

De brand brak rond twee uur uit in een geparkeerde auto. Het vuur sloeg vervolgens over naar de huizen. Op foto's is te zien dat er ook drie auto's zijn uitgebrand.

Een van de huizen is volledig uitgebrand. De huizen die links en rechts naast dat chalet staan, werden door de brandweer natgehouden. Duidelijk is dat ook die huizen veel schade hebben opgelopen. Voor de bewoners van de getroffen huizen wordt opvang geregeld.

Er zijn geen mensen gewond geraakt. Wel hebben twee mensen rook ingeademd. Het ambulancepersoneel heeft die mensen nagekeken.

Het vuur ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Zwarte rookwolken waren goed in de omgeving te zien. Er waren diverse knallen te horen, vermoedelijk ging het om ontplofte gasflessen.