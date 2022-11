'Nuenense Elvis' jaar na overlijden herdacht door honderden fans

Mark Elbers, ook wel bekend als de ‘Nuenense Elvis’, is zondag herdacht door zo'n driehonderd mensen in Steensel. Familie, vrienden en fans kwamen bij elkaar om te zingen en dansen op de dag die volledig in het teken stond van de zanger. "Het is een dag met een lach en een traan." Elbers overleed een jaar geleden op 52-jarige leeftijd aan de gevolgen van corona.

Het idee voor de herdenking ontstond rondom oude opnames van de Nuenense Elvis. "We hebben een cd gemaakt met oude opnames van Mark en die wilden we uitbrengen voor fans. Dit wilden we doen tijdens een soort herdenkingsdag. We hebben een bericht op Facebook geplaatst en in een paar dagen tijd waren er al driehonderd aanmeldingen."

Het is zondag druk bij partycentrum Lekkerr Steensel. Honderden mensen verzamelen zich voor de herdenkingsdag voor de zanger uit Nuenen. Harald van Ballegooijen organiseerde de dag. "Hij was een uniek persoon als zanger, maar ook als mens", blikt hij terug. "Mark heeft nooit geweten hoe populair hij was en wat hij voor Elvis liefhebbers heeft betekend. Het is geweldig dat er zoveel mensen zijn gekomen."

Herald is onder de indruk van alle artiesten die zich vrijwillig aan hebben gemeld om zondag te komen zingen. "Het is een druk programma. We vieren het leven van Mark Elbers. Er zijn tien optredens, een Elvis fan verkiezing en er worden archiefbeelden van Mark vertoond. Het is een dag met een lach en een traan."

En dus moest Harald met zijn team snel zoeken naar een locatie die groot genoeg was voor alle gasten. Het werd een locatie waar Elbers vaak heeft opgetreden. "Na wat zoeken kon het gelukkig in Steensel, bij de plek waar Mark veel dinnershows gaf."

De hele dag staat in het teken van Elbers. Voor de fans is hij er in gedachten nog iedere dag. Het is dan ook de bedoeling dat de zanger vanaf nu ieder jaar zo wordt herdacht. "We hopen dit iedere eerste zondag van november te kunnen blijven doen. Een dag die in het teken staat van Mark. We gaan hem niet vergeten."

Elbers was leadzanger van de band ‘Calling Elvis Tribute’. Daarnaast trad hij in 2011 op met de vaste pianist van Elvis, Glen D Hardin, tijdens een Elvis-avond in Den Haag. Op 12 november overleed hij in het ziekenhuis aan de gevolgen van corona.

