Opstootjes en knokpartijtjes horen erbij, vindt PSV'er Joey Veerman

Het was do or die voor PSV zondag in Amsterdam. En dat was ook terug te zien op het veld. Of Ajax zou uitlopen naar een voorsprong van zeven punten of PSV verkleinde dat gat naar één punt. Dat er zoveel belangen op het spel stonden was ook terug te zien op het veld. Er werd veel geknokt. Middenvelder Joey Veerman genoot van de vechtlust bij zijn ploeg.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Het was duidelijk dat er veel op het spel stond. Zowel tijdens als na de wedstrijd kwam die spanning tot uiting in opstootjes en knokpartijtjes. Joey Veerman kon daarvan genieten. “Dit soort opstootjes horen bij deze topper.” Het was een nogal andere reactie dan die van de trainer van Ajax. Die gaf na afloop aan zich juist te ergeren aan de vele opstootjes.

"Een paar jongens van ons waren nu eenmaal blij met de overwinning."

De middenvelder ging in op de knokpartijen op het veld. “Bij die eerste krijgt Luuk de Jong een tik. Dan vliegt iedereen erop." En ook na het laatste fluitsignaal ging het mis. "Na de wedstrijd leek mij niet veel aan de hand. Een paar jongens van ons waren nou eenmaal blij met de overwinning. Dat vonden ze bij Ajax niet leuk.” PSV kon bij een nederlaag op zeven punten achterstand komen. Nu gaat het over Ajax heen, al hebben de Amsterdammers een wedstrijd minder gespeeld. Aan de middenvelder de vraag of hij denkt dat dit het jaar wordt van PSV. “Dat denk ik wel!”, zei Veerman overtuigend. “Ik denk dat het een goede overwinning is. Als we volgende week winnen van AZ hebben we een goede eerste seizoenshelft gehad.”

"Het is heel jammer dat we deze overwinning niet kunnen vieren met onze supporters."