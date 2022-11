Gebroeders Van de Kerkhof zijn nog schor na Ajax-PSV: 'Heerlijke pot'

René van de Kerkhof steekt zijn mening over de kraker Ajax-PSV niet onder stoelen of banken: "Het was een fantastische wedstrijd. PSV was de bovenliggende partij." En broer Willy bekende dat hij na de wedstrijd een klein feestje had gevierd. "Het was een heerlijke pot. Verdiend gewonnen door PSV. De spelers van Ajax waren flink aangebrand", zei hij met enigszins schorre stem maandagochtend in de radioprogramma Wakker! De topper tegen Ajax werd door PSV met 2-1 gewonnen.

In de eerste helft was het voetballend allemaal wat minder, vond René. "Na rust ging het bij de Amsterdamse ploeg hard achteruit en een aantal goede PSV'ers stond op. Luuk de Jong, Ibrahim Sangaré, Erick Gutiérrez en Cody Gakpo speelden een goede pot", analyseert René. Daar kon zijn broer zich wel in vinden. "Het was een prima wedstrijd aan PSV-zijde. Verdiend gewonnen."

"Met Benítez hebben we eindelijk een keeper die punten pakt."

Voor René was keeper Walter Benítez de man van de wedstrijd. "Eindelijk een keeper die punten pakt. Niets ten nadele van Drommel. Maar Benítez is goed in vorm en keepte een fantastische wedstrijd." Willy vond de Ajax-spelers 'te aangebrand' reageren in de wedstrijd. René was het daarmee eens. "Bij Ajax liepen flink wat gefrustreerde spelers rond. Bergwijn, Brobbey en Alvarez waren ronduit irritant. Ik heb van de wedstrijd genoten."

"Om de Europa League te winnen, moet je ze toch allemaal verslaan."