Reizigers reageren gelaten op geschrapte treinen: 'Het is zoals het is'

In de nieuwe dienstregeling heeft de NS in de ochtendspits per ongeluk twee extra sprinters op het traject tussen Oss en Den Bosch uit het schema gehaald. Vanaf het station Rosmalen rijden minder treinen. Op maandagmorgen is het er druk, en de treinen die wel rijden zitten vol. "Ik moet wel vroeger op en beter plannen", zegt een scholier op het treinstation in Rosmalen.

Op het station Rosmalen wordt gelaten gereageerd op het feit dat er minder treinen rijden. "Het zal wel nodig zijn. Als er niet genoeg personeel is, dan moeten ze wel schrappen", zegt een jonge treinreiziger die op de trein staat te wachten. "Ik moet wel beter plannen, nu er minder treinen rijden. En ik moet vroeger opstaan om op tijd op school te komen." Een andere jongen zegt dat hij zijn eigen tijd kan indelen. "Ik heb flexibele werktijden, dat scheelt. Al moet ik zeggen dat de treinen soms wel erg vol zijn."

"Vervelend voor mensen die van het OV afhankelijk zijn."