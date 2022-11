Guido Weijers verbreekt record met zijn oudejaarsconference

Zijn elfde keer op de buis met een oudejaarsconference maakt van Guido Weijers uit Boxmeer een recordhouder. Nog nooit heeft een cabaretier meer dan tien keer een oudejaarsconference verzorgd op de televisie. Vorig jaar cancelde Weijers zijn conference nog omdat de coronaregels hem teveel onzekerheid gaven over de aanwezigheid van publiek.

Dit jaar gebeurt het dan toch, en dat hij daarmee een nieuw record vestigt maakt Weijers erg trots. “Het is een eer dat ik al zo vaak het jaar op TV heb mogen afsluiten. Zo’n record doet je ook terugblikken. Kunnen grappen uit m’n vorige shows niet meer of zijn ze juist extra actueel? Het zijn spannende tijden. Daardoor is een avond lachen bevrijdender dan ooit."

De nieuwe show is nog niet af dus moet de cabaretier de komende maanden nog schaven aan zijn verhaal. "Op TV ziet iedereen een show die ‘af’ is. In de maanden vooraf wordt de show in theaters uitgeprobeerd en bijgeschaafd. Elke dag nieuwe grappen en verhalen. Gek genoeg vind ikzelf en ook het publiek, juist ook de rauwe, spontane avonden vaak het leukst."

Cancellen

Weijers staat erom bekend dat hij in zijn shows zegt wat hij wil en gewoon zijn gedachtes uitspreekt. "In een tijd waarin iedereen wordt gecanceld en de verklikcultuur z'n hoogtijdagen beleeft, moet er meer gezegd worden dan ooit. Daarom heb ik alsnog besloten een show te maken, die ik nu uitprobeer in theaters."

Die voorstellingen worden volgens hem al goed ontvangen. "Gelukkig klinken elke avond alweer ongemakkelijke oooh’s in de zaal en wordt er al veel en hard gelachen. Nederland kan straks met een goed humeur het nieuwe jaar in!" De conference is op 31 december te zien.

