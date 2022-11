PSV'er Luuk de Jong kijkt uit naar Sevilla: 'Natuurlijk zijn we kansrijk'

Voor PSV'er Luuk de Jong kon de loting voor de tussenronde in de Europa League bijna niet mooier. Hij had met FC Barcelona en Sevilla twee kansen om tegen voormalige clubs te spelen. Het werd uiteindelijk Sevilla waarmee de spits al eens de Europa League won: "Een prachtig affiche."

De confrontatie met Sevilla is een weerzien voor Luuk de Jong. De aanvaller stond drie jaar onder contract bij de Spanjaarden. In 2020 maakte hij zelfs het winnende doelpunt in de Europa League-finale. De spits kijkt uit naar de wedstrijden tegen de Spaanse club.

"Ik kijk ernaar uit om de mensen van de club terug te zien. Natuurlijk volg ik Sevilla nog. De club verkeert niet in de beste fase, maar dat zegt niets want de wedstrijden zijn pas over een paar maanden. Februari is nog ver weg. Het worden voor mij in ieder geval twee bijzondere wedstrijden. Ik heb er erg veel zin in."

Over de kansen is De Jong positief. "Natuurlijk zijn we kansrijk. We hebben dit seizoen al meerdere topwedstrijden gewonnen. Tegen AS Monaco, Feyenoord, Arsenal en gisteren tegen Ajax kun je zien waartoe ons team in staat is. Het zal belangrijk worden om onszelf in Sevilla in een goede uitgangspositie te manoeuvreren voor de return in het Philips Stadion."

Oude bekende

Karim Rekik speelt dit seizoen bij Sevilla. Hij was juist heel succesvol met PSV. De verdediger speelde twee seizoenen voor de Eindhovense club. In zijn tweede seizoen werd hij kampioen.

Tijdens de huldiging zong de Nederlander een bijzonder nummer over zichzelf: