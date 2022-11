PSV loot Sevilla in tussenronde van de Europa League

PSV heeft Sevilla geloot in de tussenronde van de Europa League. Dat was het resultaat van de loting die maandagmiddag plaatsvond op het hoofdkantoor van de Europese voetbalbond UEFA in Nyon. De Eindhovenaren spelen de eerste wedstrijd op 16 februari in Spanje. De thuiswedstrijd is op 23 februari in Eindhoven.

Bij winst plaatst PSV zich voor de achtste finales van de Europa League. Sevilla staat momenteel zeventiende in de Spaanse competitie. Bij loting kwam de tegenstander van PSV uit de pot FC Barcelona, Sevilla, Sporting Portugal, Juventus, Bayer Leverkusen, Sjachtar Donetsk en Red Bull Salzburg.

