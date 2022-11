Superstrak pak met sensoren wordt computeranimatie van Hollywoodniveau

Computergames worden steeds realistischer en de beelden zijn vaak nauwelijks van echt te onderscheiden. Studenten van de Breda University for Applied Sciences (BUAS) maken games, maar ook films. Hun korte film 'A Final Transmission' werd op twee filmfestivals in Amsterdam met gejuich ontvangen.

Medestudent Max van de Plas heeft het pak aangetrokken en maakt dansende bewegingen. Het poppetje op het beeldscherm doet alles na. Het is nu nog een soort draadpoppetje. "We kunnen er vervolgens alles van maken: mensen, monsters, aliens", vertelt Luuk.

Met 'performance capture technology' komen mensen en dieren natuurgetrouw tot leven in spellen en films. Student Luuk Hoffmans uit Boxtel: "Het pak met sensoren stuurt alle bewegingen naar een computer die alles opneemt."

De korte film is nu te zien te zien op het Imagine Film Festival in Amsterdam. De studenten werden bij het maken geholpen door regisseuse Kelly Klingenberg. "Het zijn enorme creatievelingen en het is echt heel indrukwekkend wat zij kunnen maken. En dat allemaal door heel veel werk achter de computer."

De film van drie minuten doet volgens Klingenberg niet onder voor wat er in Hollywood wordt gemaakt: "Echt amazing. Ik denk dat de studenten van deze opleiding echt een mooie toekomst tegemoet gaan."

Zo werd de video met motion capture gemaakt: